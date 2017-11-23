Organlarıyla 5 kişiye umut oldu

19 Kasım Pazar günü geçirdiği beyin kanaması dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Muammer Kaya, 3 gündür yoğun bakım ünitesindeki ölüm kalım mücadelesini dün kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen Muammer Kaya’nın ailesi organları bağışlama kararı aldı. Bugün sabaha karşı Bursa’dan Çanakkale’ye gelen ekip, Kaya’nın iki böbrek, karaciğer ve iki korneasını aldı.

Kaya’nın taraciğeri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, iki böbreği Bursa Acıbadem Hastanesi, iki korneası ise Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’ne götürüldü.

Muammer Kaya’nın acılı ailesine teşekkür eden Çanakkale Organ Nakli İl Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, "Muammer Kaya’nın organ bağışı için eşi ve kızı ile görüştük. Çok büyük acılarını içlerine gömerek, büyük fedakarlık yaptılar. Bir karaciğer hastası ölümden kurtulacak, iki böbrek hastası diyalize gitmek zorunda kalmayacak. İki insanın tekrar görebilmesi için ışık olacak" dedi.