Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 11:24

Organlarıyla 5 kişiye umut oldu

Çanakkale’de beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organları 5 kişiye umut oldu.

Organlarıyla 5 kişiye umut oldu

23 Kasım 2017 11:24


19 Kasım Pazar günü geçirdiği beyin kanaması dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Muammer Kaya, 3 gündür yoğun bakım ünitesindeki ölüm kalım mücadelesini dün kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen Muammer Kaya’nın ailesi organları bağışlama kararı aldı. Bugün sabaha karşı Bursa’dan Çanakkale’ye gelen ekip, Kaya’nın iki böbrek, karaciğer ve iki korneasını aldı.


Kaya’nın taraciğeri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, iki böbreği Bursa Acıbadem Hastanesi, iki korneası ise Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’ne götürüldü.


Muammer Kaya’nın acılı ailesine teşekkür eden Çanakkale Organ Nakli İl Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, "Muammer Kaya’nın organ bağışı için eşi ve kızı ile görüştük. Çok büyük acılarını içlerine gömerek, büyük fedakarlık yaptılar. Bir karaciğer hastası ölümden kurtulacak, iki böbrek hastası diyalize gitmek zorunda kalmayacak. İki insanın tekrar görebilmesi için ışık olacak" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
16
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç