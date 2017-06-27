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27 Haziran 2017 10:02

(Özel Haber) Bu ilçeyi kadınlar güzelleştiriyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan personelin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

(Özel Haber) Bu ilçeyi kadınlar güzelleştiriyor

27 Haziran 2017 10:02

Çim biçmeden ağaç budamaya kadar bütün işleri üstlenen kadınların performansı, erkeklere taş çıkarıyor.


Lapseki Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 12 personelinden 8’i kadınlardan oluşuyor. Erkek personel şoförlük ve ağaç kesimi gibi işleri yaparken, Müdürlük dahil geri kalan tüm işleri kadınlar yürütüyor. Tırpancılıktan çiçek dikimine, çim biçmeden ağaç budamaya kadar bütün işleri üstlenen kadın personelin özen ve dikkati, 2 ayda ilçenin çehresini değiştirdi. İlçedeki bütün yeşil alanlar, kadın gözüyle yeninden düzenlenirken yaşanan bu değişim vatandaşları da memnun etti. Yapılacak olan boğaz köprüsü nedeniyle büyük hareketliliğin yaşandığı ilçenin estetik güzelliği de beğeni topluyor.


Park ve Bahçeler Müdürlüğünde 2 ay önce göreve tırpancı olarak başlayan, şimdi de çim biçme makinesini kullanan Şükran Tasar, erkek işi görünen bu aleti keyifle kullandığını söyledi. Görevi kendisinin istediğini de söyleyen Tasar, “Yapabileceğime inandım. Amirlerime ben de yapabileceğimi söyledim. Onlar da sağ olsun ‘kadın yapamaz’ demek yerine destek verdiler. Ben de elime aldım, devam ettim. Seviyorum bu işi yapmayı. Herkes tebrik ediyor. ‘Gurur duyuyoruz’ diyorlar. Ben ilk tırpancıydım, arkadaş ikinci tırpancı. Sonra bu makineye geçtim. Kademe atladıkça aletlerin hepsini kullanıyoruz. Amirlerimiz de sağ olsunlar fırsat veriyorlar. Her işin kendine göre bir ağırlığı var. Ama azmettikten, işi sevdikten sonra, görmüyorsun, duymuyorsun. Ben çok seviyorum” dedi.


Lapseki Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Arzu Aydemir ise, “Lapseki Belediyesi’nin park ve bahçeler ekibi bayanlardan oluşuyor. Hepsi, diğer erkek personele göre çok daha hırslı, çok daha dayanıklı ve güçlüler. Onlar bizden istedikçe, biz de elimizden geldiğince destek oluyoruz. Onlar da yaptıkları işte başarılı oldular. Park ve bahçeler, işin makyaj kısmı olduğu için, makyaj kısmını halletmek kadınların işine dönüştü. Çok iyi bir şey, biz çok mutluyuz. Vatandaşlardan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Özellikle bayan çalışanlarımızı görenler şaşırıyor her şeyden önce. Biz bu işe ilk başta ot yolarak, çevre temizliği yaparak başlamıştık. Artık peyzaj düzenlemesini yapıyoruz, istediğimiz şekli, istediğimiz formu veriyoruz. Makineleri de artık çok rahatlıkla kullanabiliyorlar” diye konuştu.


İlçenin gelişimine bağlı olarak ekibi genişletmeyi düşündüklerini de söyleyen Aydemir, “Yine kadınlardan oluşacak. Ben de bir kadın olarak daha çok mutlu oluyorum. Birbirimize destek oluyoruz. Bu nedenle bayanlarla çalışmayı seviyorum” dedi.




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