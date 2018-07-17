(Özel) Kemancının dramı

Yine çalışıp annesi ve engelli kardeşine bakmak isteyen Çiçekçi, tedavi olabilmek için kendisine yardım edilmesini bekliyor.

Keman çalarak ailesine bakan 38 yaşındaki Tayfur Çiçekçi, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle yürüyemez ve çalışamaz hale geldi. Annesi ve engelli kardeşi ile birlikte yaşayan Çiçekçi, maddi imkansızlıklar sebebiyle tedavi masraflarını da karşılayamıyor. İstanbul ve ya İzmir’de yer alan özel hastanelerde geçireceği operasyon ile yeniden ayağa kalkacağı müjdesini alan Çiçekçi, doktorlar tarafından talep edilen 10 bin liralık ameliyat ücretini temin edemiyor. Kılcal damarlarındaki tıkanıklık yüzünden ayaklarında derin yaralar oluşan Tayfur Çiçekçi, özel ameliyatla yeniden ayağa kalkarak ailesine bakmak istiyor.

Ailesinin tek geçim kaynağı olan Çiçekçi, "Ayağımda varisler oluştuğu için aylardan beri düzelemiyorum. Evimin geçimini ben sağlıyorum. Evde çalışan başka bir insan yok. Maddi durumum olmadığı için tedavi olamıyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ve vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz. Çalışamadığım için aileme ve engelli kardeşime bakamıyorum. Onların geçimlerini ben sağlıyorum" dedi.

Oğlunun ameliyat olarak yeniden ayağa kalkmasını bekleyen anne Rahiye Çiçekçi (45), uygulanan tedavilerin cevap vermediğinden yakındı. Devlet büyüklerine seslenen Rahiye Çiçekçi, "Evime tek bakan oğlumdu. Ben zaten rahatsızım. Engelli bir çocuğum daha var. Oğlum çalışıp eve ekmek getirip bize bakıyordu. Eğer o çalışmazsa ne yapacağız. Başka gelir kaynağımız yok. Yardımseverlerden ve devlet büyüklerimizden yardım etmelerini bekliyorum" diye konuştu.