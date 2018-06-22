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22 Haziran 2018 09:52

(Özel) Toplanan bağışlarla sakat kalan köpeğe yürüteç aldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yaşayan hayvan sever Yasemin Yıldız (42), toplanan yardım paralarıyla sakat kalan sokak köpeğine modern yürüteç aldı.

(Özel) Toplanan bağışlarla sakat kalan köpeğe yürüteç aldı

22 Haziran 2018 09:52

Ayrıca Yasemin Yıldız bir de gözleri görmeyen köpeği sahiplenerek, bakımını üstlendi.


Lapseki’ye bağlı Çardak beldesinde yaşayan hayvan sever Yasemin Yıldız (42) toplanan yardım paralarıyla sakat kalan sokak köpeğine modern yürüteç aldı. Geçen sene geçirdiği trafik kazası sonucu arka iki ayağı sakat kalan ’Küpeli’ isimli köpeğe kendi imkanlarıyla pazar arabasından yürüteç yapan Yıldız, yardım kampanyası için gönüllü vatandaşların kapısını çaldı. Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneği öncülüğünde başlatılan kampanya ile Küpeli’ye modern yürüteç alınacak kaynak sağlandı. Artık Küpeli’nin daha rahat gezebildiğini aktaran Yıldız, "Geçirdiği trafik kazası sonucunda sakatlanan köpeğimize yapılan tetkiklerde, yürüteçle hayata tutunabileceği söylendi. Düzenlenen yardım kampanyası sonucunda daha modern bir yürütece sahip olduk. Kaza sonrasında yatalak olduğu için yaraları çoğaldı. İnternette yaptığımız incelemeler sonucunda nasıl bir çözüm bulabileceğimizi araştırdık. Pazar arabasından dönüştürdüğümüz yürüteci yaptık ve bir müddet bunu kullandı. Tam sağlıklı olmadığı için başka arayışlar içerisine gittik. Hayvan sever dostlarımızın yardımlarıyla modern yürütecimize kavuştuk" diye konuştu.



"Hayvanlara yapılan kötü muamelelerden dolayı üzüntü yaşıyoruz"


Son zamanlarda gündeme gelen hayvanlara yönelik şiddetten duyduğu rahatsızlığı ifade eden Yıldız, "Gerçekten yaşanan bu olaylardan ötürü çok büyük üzüntü yaşıyoruz. Biz kanunların daha net, kesin ve ağırlaştırılmış şekilde çıkmasını istiyoruz. Hayvan severler olarak yapılan zulmün, edilen işkencenin ister sokak hayvanına isterse sahipli hayvanlara yönelik olsun tamamen karşısındayız. Hükumetimiz ve yasalar bunun gereğini yapacaktır" dedi.


Gözleri kör olan hamile köpeği de sahiplenen Yıldız, gelen ihbar sonucunda ufak bir operasyonla yavruların anne karnından alındığını söyledi. ’Tarçın’ ismini verdiği kör olan köpeğin yürütece mahkum olan Küpeli’nin sesini takip ederek mahallede rahatlıkla gezdiğini açıklayan Yıldız, hayvanlara yönelik davranışlarda daha merhametli olunması çağrısında bulundu.




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