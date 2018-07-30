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30 Temmuz 2018 12:35

Rektör Acer Gökçeada’da incelemelerde bulundu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Acer Gökçeada’da incelemelerde bulundu

30 Temmuz 2018 12:35

Dr. Yücel Acer, Gökçeada’da görev yapan öğretim elemanlarının konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptırılan misafirhane binasında incelemelerde bulundu.


Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan Karabulğu ve Genel Sekreter Yrd. V. Ayhan Monus’la beraber 20 Temmuz Cuma günü Gökçeada’ya gelen Rektör Acer’i Gökçeada Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Erkan Bil ve Gökçeada’da Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çavuşoğlu ve öğretim elemanları karşıladı.


Uzun yıllar Gökçeada Sağlık Ocağı olarak hizmet veren daha sonra Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na (GUBY) tahsis edilen bina bu kez bir eğitim kurumuna hizmet etmişti. Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun yeni binasına taşınmasından sonra bir süre boş kalan binanın Rektör Acer’in talimatıyla Gökçeada’da görev yapan öğretim elamanlarının yaralanacağı bir misafirhane olarak hizmet vermesi kararlaştırılmıştı.


Binada yaptığı incelemeler sırasında inşaat ihalesini kazanan firmanın yetkililerinden bilgi alan Rektör Acer, buradaki incelemelerini tamamladıktan sonra GUBY ve GMYO okulunda görev yapan öğretim elemanlarıyla görüşerek sorunlarını dinledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Acer, “Gökçeada’mızın akademik anlamda kronikleşmiş tüm sorunlarını hızla çözüyoruz. Bu güzel adamızın tam bir üniversite adası olma yolunda ilerliyor” dedi.


Rektör Acer ve beraberindeki heyet aynı günü Gökçeada’dan ayrıldı.




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