Sahte altınlarla 9 kuyumcu dolandırdılar

22 Haziran Perşembe günü Çanakkale il merkezine gelen 2’si kadın 4 kişi (B.B., E.Ü., S.S., F.B.), kiralık araç ile 9 ayrı kuyumcuya giderek sahte ve değeri düşük altın bozdurdu. Dolandırıldığını anlayan kuyumcular durumu polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik kamerası incelemelerinde kimlikleri tespit edilen şüpheliler, yapılan sıkı takip sonucu Çanakkale’den ayrılmak üzereyken kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 33 çift sahte altın küpe ve 19 bin 500 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.