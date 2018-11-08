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Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Troya Müzesini ziyaret etti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü, Geleceği “Kariyer Planlaması” konulu konferans vermek üzere Çanakkale’ye gelen Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, Vali Orhan Tavlı ile birlikte Troya Müzesini ziyaret etti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü, Geleceği “Kariyer Planlaması” konulu konferans vermek üzere Çanakkale'ye gelen Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, Vali Orhan Tavlı ile birlikte Troya Müzesini ziyaret etti.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemiri'in de bulunduğu ziyarette, Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Müze Müdürü Ali Atmaca müze ve müzede sergilenen eserlerle ilgili bilgi verdiler.

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