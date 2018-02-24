Tacettin Aslan Kültür ve Sanat Evi açıldı

Toplam bin metre karelik alanın 500 metrekarelik kısmında 20’şer kişilik 2 sınıfta, 4-6 yaş arası 40 öğrenciye hizmet verecek olan Kuran Kursu çocuklara zarar vermeyecek organik materyalleri ile de kentte bir ilk olma özelliğini taşıyacak. Oyun ve oyuncak grupları, oyun odaları yabancı dil laboratuvarı gibi özel bölümleri de içeren alanda kültür ve sanat çalışmalarının yanı sıra halka yönelik hat ve ebru sanatı kursları da düzenlenecek. Ayrıca kentin en büyük camisine gelen aileler çocuklarını kültür sanat evinde bırakarak ibadetlerini huzur içinde yerine getirebilecek.

Açılış törenine katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada; " Bu toprağa yapılan her türlü yatırım bizim yarın gururumuz, onurumuz olacak" diyen Turan, "Bu çalışmaları, iman faaliyetlerini yaparken halkımızın ruhuna da dokunmak istiyoruz zaman zaman. Bugün açtığımız kreş tarzındaki kuran kursu böyle bir hizmet. Bu yapı, bu milletin evlatlarına milli ve manevi değerlerini, Kuran-ı Kerim’i, bayrak sevgisini, vatan sevgisini öğrenmek için bir vesile olacak. İşte Tacettin Aslan, buna vesile olduğu için Çanakkalelidir kardeşim, Çanakkale’yi seviyorsa buraya yatırım yapıyorsa, bu ruhu paylaşıyorsa Çanakkalelidir. Hiç kimse doğma yerini seçme şansına sahip değil. Tacettin Aslan Çanakkale sevdasıyla bu meseleye sahip çıktı. Çanakkale ruhu da bu aslında" dedi.

Turan, İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend Engin’e de kentte yapılan yatırımlarda harcadığı yoğun mesai için teşekkür etti. İÇDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Aslan Çanakkale’ye böyle bir eser kazandırmasından ötürü babası Tacettin Aslan’a teşekkür ettiklerini belirtti. Babasının düşüncesi sayesinde böyle bir eserin ortaya çıktığını dile getiren Aslan, şöyle devam etti: "2016 yılında ilk başta caminin devreye girmesiyle birlikte bölgeye güzel bir eser kazandırılmış oldu. Daha sonrasında Çanakkale’ye kazandırılan bu eseri tamamlayıcı bir unsur olarak Tacettin Aslan Kültür ve Sanat Evi’nin yapılması fikriyle böyle bir eser ortaya çıktı. Camide ibadetlerini yapan ailelerinin çocukları güvenli ellerde hem kültür ve sanatla zamanını geçirecek, hem de camiye ısınmış ve sevmiş bir nesil olacaklar. Bu eser bu düşünceye güzel bir vesile oldu. Ayrıca çocuklarımızın yabancı dil öğrenmesi ve çeşitli sanat konularında gelişimleri için derslikler kazandırılmış oldu. İnşallah vatanımıza milletimize ve bölgeye hayırlı bir hizmet olur diye düşünüyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Orhan Tavlı ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tarafından İÇDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Aslan’a teşekkür plaketi takdim edildi.