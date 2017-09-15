Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki yangın kısmen kontrol altına alındı

4 helikopter ve 28 arazöz ile söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında 4 hektarlık ormanlık alan küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00’de başlayan orman yangınına ilk müdahale Eceabat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ve Balıkesir’in Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın helikopterine takviye olarak Bursa ve İzmir’den de 2 adet yangın söndürme helikopteri gönderildi.

Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği ile dağda yazılı olan ‘Dur Yolcu’ yazısı arasında kalan ormanlık alandaki yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi. Ekiplerin havadan 4 helikopter, karadan ise 28 arozöz, 8 su tankeri, 14 iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı ile müdahale ettiği yangında şu ana kadar 3’ü zirai alan olmak üzere 4 hektar yeşil alan küle döndü. Dumanlar, Çanakkale kent merkezinden de görülürken, ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor. Gelibolu’daki orman yangını sebebiyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.