Tevfikiye arkeo-köy oluyor

Tevfikiye Köyü halkına yönelik olarak 12 farklı konuda düzenlenen kursların ilk etabını tamamlayan katılımcılara sertifikaları Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Sayın Nurten Öztürk’ün katılımıyla verilirken, köy peyzaj çalışmaları kapsamında bitki dikim etkinliği de yöre halkının katımıyla gerçekleşti. Çalışmalar tamamlandığında Tevfikiye Köyü’nün Truva dönemini yaşatan binaları ve figürleri ile tarihi ve mitolojik bir kimlik kazanması hedefleniyor.

Tarihi, mitolojik, kültürel ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Troya bölgesindeki Tevfikiye Köyü’nün rehabilitasyon ve yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Tevfikiye Köyü halkına yönelik Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen kursların ilk etabı tamamlanıyor. Şubat ayında başlayan kurs programı kapsamında hafta içi her akşam 5’er saat, hafta içi iki gün gündüz 8’er saat olmak üzere toplam 964 saat eğitim verildi. Temiz Tuvalet ve Hijyen, Girişimcilik, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Diksiyon, İş ve Sosyal Hayatta İletişim, Kişisel Gelişim, Meslek Etiği, İngilizce, Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı, Kırsal Turizm Etkinlikleri, Gümüş Kazaz Örücülüğü, Kitre bebek Yapımı başlıklarında düzenlenen kurslara 6 erkek, 64 kadın olmak üzere köy halkından toplam 70 kişi katıldı. Kursları başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifikaları Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk tarafından takdim edildi. Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yasemin Şenol’un da bulunduğu tören öncesinde, köy halkının da katılımıyla köyün peyzaj düzenlemesi kapsamında bitki dikimleri ve boyama etkinliği gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj A. Ş. tarafından yöreye bağışlanan akasya, servi, zakkum, ardıç, çınar, erguvan, gül, hanımeli, yasemin ve sardunyadan oluşan 14.834 bitki Troya topraklarında köklenmeye başlıyor.

2018 Troya Yılı çalışmaları kapsamında Tevfikiye Köyü’nde yapılan yenileme ve rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi’nin yaptığı içme suyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Ayrıca Çanakkale Valiliği’nin talimatıyla TELEKOM tarafından telefon kablolarının yer altına alınması, UEDAŞ tarafından elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmalarının devam ettiği Tevfikiye Köyü’nde, hatların yer altına alınmasından sonra doğal granit taşla köy içi yol, çevre ve meydan düzenlemeleri İl Özel İdaresi tarafından kısa zamanda tamamlanacak.

2018 Troya Yılı kapsamında Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi’nin Çanakkale merkez Karanlık Liman’dan Tevfikiye Köyü’ne giden 10 kilometre yol asfaltlama çalışmaları ile Çıplak Köyü ve Halileli Köyü altyapı çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Troya Tarihi Milli Parkı içerisinde yer alan Cezayirli Gazi Hasan Paşa Av Köşkü yol yenilemesi, Kumkale ve Yeniköy yol yenileme ve Yeniköy Plajı yenileme çalışmaları da sürüyor.

Sürdürülen yenileme ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Troya Milli Parkı’nda yer alan, Kumkale, Çıplak, Kalafat ,Halileli, Yeniköy’de debütünsel olarak alt yapı ve üst yapı yenileme ve rehabilitasyon çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanacak.