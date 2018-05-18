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18 Mayıs 2018 13:00

Troya Yılı Öğrenci Şenlikleri sona erdi

Troya Yılı temasıyla gerçekleştirilen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) öğrenci şenlikleri sona erdi.

Troya Yılı Öğrenci Şenlikleri sona erdi

18 Mayıs 2018 13:00


8-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Terzioğlu Yerleşkesi ve Dardanos Yerleşkesinde düzenlenen Troya Yılı Öğrenci Şenlikleri, 6 gün gün boyunca bilimsel, sanatsal ve sportif etkinlikler, topluluk etkinlikleri, atölyeler, eğlenceli oyunlar, özgün gösteriler ve konserler ile renkli görüntülere sahne oldu.


Öğrenci toplulukları, Dardanos Yerleşkesindeki lunapark, piknik ve sahil alanlarında çeşitli etkinlikler ve spor müsabakaları gerçekleştirdiler.


Emre Aydın, Gökçe, Pinhani, Ece Seçkin, Son Feci Bisiklet, Ümit Olgun ve Paryalar, Dardanos Yerleşkesinde konserler verirken öğrencilerin performanslarını sergilediği “Alternatif Sahne” de izleyenlerden büyük beğeni topladı.




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