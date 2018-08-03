Troya Yılında, ‘Troya Yılı Özel Pulu’ tanıtıldı

Ş. tarafından hazırlanan ‘Unesco Dünya Miras Listesindeki Eserlerimiz’ konulu Pul Sergisi açıldı.

PTT A.Ş. tarafından 2018 Yılı Troya Yılına özel “Unesco Dünya Miras Listesindeki Eserlerimiz” konulu anma pulu ile ilk gün zarfının tedavüle çıktığı serginin açılış törenine, Vali Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Çanakkale PTT Başmüdürü Yaşar Öztürk, İl Jandarma Komutanı Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, ÇATOD Başkanı Armağan Aydeğer, TURSAB Çanakkale-Balıkesir Başkanı Ahmet Çelik, TROYA İcra Komitesi üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Orhan Tavlı, ”2018 Troya Yılı’nda, Troya Yılı’na özel pul bastırdıkları, Troya’nın ve Çanakkale’nin tanıtımına katkıda bulundukları için Ulaştırma Bakanlığı ve PTT Genel Müdürlüğüne teşekkür ederim. 2018 Troya Yılı kapsamında, hem ulusal hem de uluslararası çapta sanatta, sporda uluslararası etkinlikler yapılıyor. Ancak en özeli, en güzeli PTT Genel Müdürlüğümüzün TROYA ’ya özel pul bastırmasıdır. Troya’nın 1 Ağustos tarihi itibarıyla PTT’nin tarihine geçmiş olması çok anlamlı" dedi.

Açılışın ardından 2018 Yılı Troya Yılına özel hazırlanan sergide Troya’nın ilk yazılı belgesi olan, “1995 yılında Troya bölgesindeki kazılarda bulunan ve Homeros’un İlyada destanında anlattığı Troya’da, Hitit ve diğer imparatorluklar arasında yazışmalarda kullanılan ve Kâtibe ait olduğu sanılan Luvice yazılı ilk mühür” hakkında Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan sergiye katılanlara bilgi verdi.

PTT A.Ş. tarafından hazırlanan Çanakkale’ye ait 20 posta kartı, 19 panoda 221 adet folyede Türk Pulu ile Tarih ve Kronoloji konulu pullarında sergilendiği sergiyi gezen Vali Orhan Tavlı, Sergi hakkında PTT Başmüdürü Yaşar Öztürk’ten sergilenen pullar hakkında bilgi aldı.

“Unesco Dünya Miras Listesindeki Eserlerimiz” Konulu Pul Sergisi 5 Ağustos 2018 tarihine kadar Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Çanakkale Evi’nde ziyaretçilere açık olacak.