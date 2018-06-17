Troya’nın eşsiz tarihi havadan görüntülendi

Drone’la çekilen antik kentin dört bir yanında yer alan tarihi yapıların havadan görüntüsü adeta büyülüyor. Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabul edilişinin 20’nci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen ’2018 Troya Yılı’ adeta ziyaretçi patlaması yaşanmasına neden olurken, geçtiğimiz yıla oranla Troya Ören Yerini ziyaret edenlerin sayısı beş ayda iki kat arttı.

Troya Antik Kenti’nin eşsiz tarihi havadan görüntülendi. Troya Antik Kenti’nin içerisinde yer alan birçok eser ve yapının drone’la çekilen görüntüleri kendine hayran bıraktı. Drone’la çekilen antik kentin dört bir yanında yer alan tarihi yapıların havadan görüntüsü adeta büyülüyor. Antik kentin havadan her bir köşesi ayrıntılı olarak görüntülendi.

Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabul edilişinin 20’nci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen ’2018 Troya Yılı’ ziyaretçi akını yaşatıyor. Çanakkale’ye turizm anlamında büyük katkı sunarak ’2018 Troya Yılı’nın meyveleri alınıyor.

Dünyanın dört bir yanında ve Türkiye’deki bütün fuarlarda Çanakkale Valiliğinin girişimleriyle tüm detaylarıyla tanıtılan Troya, adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Tanıtımlar, Troya Ören Yerini ziyaret eden turist sayısına da fazlasıyla yansıdı. Turnike geçiş istatistiklerine göre 2017 yılının 1 Ocak - 31 Mayıs tarihlerini kapsayan ilk beş ayında, 111 bin 259 kişi ziyaret ederken, 2018 yılında aynı tarihlerde Troya’yı 189 bin 83 kişi ziyaret etti.

Troya Ören Yeri’nde ziyaretçi patlaması yaşandığını belirten Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, "Troya Çanakkale’nin en önemli destanlarından birisi. 103 yıl evvel bu milletin, milli olarak yazdığı bir destan var. Avrupalılara, Avustralya ve Yeni Zelandalılara. Bir de Homeros’un İlyada Destanı’nın yazıldığı yer, destanlar şehri Çanakkale. İşte bu destanlar şehri Çanakkale’mize hem yerli ve hem yabancı turistlerimiz akmaya devam ediyor. Bu sene 2018 Troya Yılı münasebeti ile Türkiye’nin en önemli destinasyonu olan Troya’ya ziyaretçi patlaması adeta yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl 2017 yılında ilk beş ayında yaklaşık 110 bin kişi Troya Ören Yeri’ni ziyaret eder iken bu sene yaklaşık 200 bin kişiye ulaştı ki bu yaklaşık hemen hemen iki katına ulaştı. Bu da tabi ki sevindirici bir tablo. Troya Ören Yeri Türkiye’nin ören yerleri içerisinde dördüncü, müze ve ören yerlerinin total olarak birlikte değerlendirdiğimizde de ziyaretçi alma anlamında ilk on sırası içerisinde" dedi.

2018 Troya Yılı’nda birçok etkinliğe imza attıklarını ve atmaya devam edeceklerini ifade eden Dokuz, "2018 Troya Yılı münasebeti ile ulusal ve uluslararası birçok organizasyona hem bakanlığımız hem valiliğimiz olarak organizasyonları sürdürmekteyiz. 2018 Troya Yılı’nı en iyi ve en güzel şekilde şu ana kadar değerlendirmeye çalıştık. Bundan sonra da değerlendirmeye çalışacağız. 2023 Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’nin turizmde hedefleri var. 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir elde edilmesi. Bu anlamda bu gelirlere ulaşmada Çanakkale’de çok önemli bir potansiyele sahip. Biz de bu hedeflere ulaşmada il olarak en iyi ve en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. İşte 2018 Troya Yılı’nı da bu anlamda da en iyi ve en güzel şekilde etkinliklerle, organizasyonlarla, alt yapı ve üst yapı yatırımları ile destekleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.