Turan: "Ayvacık’tan yüksek oranda evet çıkacak"

Ayvacık’ın Çanakkale’nin en güzel ilçelerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Milletvekili Bülent Turan, “Ayvacık gün geçtikçe ilerleyen bir ilçemiz. Buraya her geldiğimizde hükumetimizin ve belediyemizin çalışmalarından duyulan memnuniyeti gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Ayvacık hastanesiyle, üniversitesiyle ve turizmiyle her gün geçtikçe bir medeniyet şehri olma yolunda ilerliyor. Daha önce buraya geldiğimde bana Çanakkale köprüsü yapılacak mı diye sormuşlardı. Ben de demiştim ki AK Parti yolun köprünün en güzelini yapar, ama önemli olan gönülden gönüle kalpten kalbe kurulan köprüdür demiştim ve yine diyorum. Önemli olan kalpten kalbe kurduğumuz köprüdür” dedi.

“Bu mesele AK Parti meselesi değildir”

2 gün sonra yapılacak olan referandum hakkında da konuşan Turan, “Bu mesele AK Parti meselesi değildir. Bu mesele Türkiye’de farklı bir sayfayı beraber açmanın meselesidir. Bizim Cumhurbaşkanı ile kavgamız oldu mu? Hayır. Şuan da iktidarız. Güçlü bir hükumetimiz var. AK Parti zaten 2019’a kadar milletten yetki aldı ama 15 Temmuz’da bir şey gördük. Darbe girişimi yapan hainler milletin tokat vurmasıyla püskürtüldü. Millet hükumetine demokrasiye sahip çıktı. Şimdi diyoruz ki güçlü hükumetler olsun diye bu anayasayı referanduma götürüyoruz. AK Parti’den sonra da güçlü hükümetler olsun. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bunu istiyor. İnanıyorum ki tüm Türkiye’de ve burada Ayvacık’ta yüksek bir evet oyu çıkacak ve Türkiye daha da güçlenecek” diye konuştu.

AK Parti ilçe binası önünde yapılan mitinge çok sayıda vatandaş katıldı. Miting sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan 2 engelli vatandaşa akülü sandalye hediye etti.