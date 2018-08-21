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21 Ağustos 2018 10:26

Turan, Bayram namazını baba ocağında kıldı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kurban Bayramı namazını, Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde tarihi Gazi Süleyman Paşa Camiinde kıldı.

Turan, Bayram namazını baba ocağında kıldı

21 Ağustos 2018 10:26


AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kurban Bayramı namazını, Belediye başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe başkanı Halil Özer, il genel meclis üyeleri Tayfun Sevim, Hasan Engin ve vatandaşlar ile birlikte Lapseki’de tarihi Gazi Süleyman Paşa Camiinde kıldı.


Namaz sonrasında cami içerisinde cemaat ve basın mensuplarıyla bayramlaşan ve namazın ardından açıklama yapan Turan, “Her bayramda namaz için farklı bir ilçeyi tercih ederken bu bayram ilçemizin tarihi camilerinden Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılmak istedik. Öncelikle tüm milletimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Rabbimizin, bizlere Eş, dost, akraba, ihtiyaç sahiplerini unutmamamızı emrediyor. Bizler namazımızı kıldık. Aile büyüklerimizin yanına gitmeden önce esnafımızı ve mahalle sakinlerini ziyaret edeceğiz. Birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının daha da yoğunlaştığı, dostluk bağlarının pekiştiği, ortak değerlerimizin hatırlandığı Kurban Bayramımız mübarek olsun. Başta Çanakkaleli hemşehrilerimiz olmak üzere bütün İslam âleminin bayramını en içten duygularımla kutluyorum”dedi.




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