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17 Haziran 2018 16:46

Turan hayır yemeğine katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av.

Turan hayır yemeğine katıldı

17 Haziran 2018 16:46

Bülent Turan, Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Adatepe Köyü’nde gerçekleştirilen hayır yemeğine katıldı.


Öğle namazı sonrasında başlayan hayır yemeğinde mevlidi şerifte Kur’an-I Kerim, ilahiler ve kasideler okundu. Programa; AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Başkanı Halil Özer, Çardak belediye Başkanı Basri Ulaş, İl gebel meclis üyeleri Taaffun Sevim, Hasan Engin ve teşkilat ile birlikte katıldı.


Köy muhtarı Süleyman Sevinç ve teşkilat ile birlikte köy hayır yemeğine katılanları gezerek bayramlaşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sohbet edip sorunlarını dinledi. Turan, ardından Lapseki MHP ilçe başkanı Hüseyin Doğan’ın evinde Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Yavuz,Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz AK Parti ilçe başkanı Halil Özer, Çardak belediye başkanı Basri Olaş ile birlikte yemek yediler.




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