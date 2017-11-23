Turan, "Öğretmenler aydınlık geleceğin mimarlarıdır"

Turan mesajında; " İlim, irfan ve bilginin kaynağı öğretmenlerimiz aydınlık geleceğin mimarlarıdır. Öğretmenler, değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak gibi önemli bir göreve sahiptir. Bizlere, birlik ve beraberliği daha küçük yaşta aşılayan öğretmenlerimize hiçbir zaman borcumuzu ödeyemeyiz. İlkokul ile beraber hayata dair bilgileri alır üniversite hayatımızda ise o döneme kadar kazanımlarımızı mücadele etmek için kullanırız. Geçmişten bugüne kadar tarihimiz boyunca gençlerimiz tarihe yön veren kişiler oldu. Aynı kararlılık ve duruşla bugünün gençleri geleceğe yön vermelidir. Ülkesinin bekası için çalışmalı ve projeler gerçekleştirmelidir. Gençlerimizin bu süreçteki dayanağı şüphesiz öğretmenlerimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, yeni nesiller öğretmenlerimizin eserleri olacaktır. Öğrencilerimize ve Öğretmenlerimize modern kurumlarda hizmet için iktidara geldiğimiz günden itibaren çalışıyoruz. Gerek Çanakkale’mizde gerek ise ülke genelinde yeni modern geniş imkanlara sahip eğitim kurumlarına hizmete sunduk. Özellikle son dönemde Çanakkale’mizin her ilçesinde yeni eğitim kurumlarını inşa etmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hayatımızın her anında bizleri yönlendiren en güçlü dayanağımız öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, emekli olan öğretmenlerimize yetiştirdikleri değerler için şükranlarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.