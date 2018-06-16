Turan’dan Yenice’ye doğalgaz müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale merkez, Ezine, Ayvacık, Bayramiç’ten sonra Yenice’de de bayramlaşma programına katıldı.

Yenice’de düzenlenen bayramlaşma programında Yenice halkına sürpriz açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, büyük alkış aldı.

Yenice’nin isteklerinden birisi olan doğalgaz konusunu çözüme kavuşturduklarını belirten Turan, EPDK kararını vatandaşlara okuyarak belgenin bir örneğini Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar’a teslim etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Yenice’ye doğalgaz geleceğini müjdeleyen belgeyi okuyarak, “Bir sürprizle geldim. Bunu başkanımıza bırakacağım. Uzun uzun okuyup sizi yormayayım sadece özeti, 7 Haziran 2018 EPDK yani Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu karar örneği, Yeniceye doğalgaz kararı alındı. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa bu ekip yapar. Yenice bizim yeni dönemde parlayan yıldızımız. Yenice bizim köprüyle, tarımla, kaz dağlarıyla, ormanla ayağa kalkan bölgemiz. Biz Yeniceyi seviyoruz. Bu emaneti çerçeveletmeden başkanımıza emanet ediyorum” dedi.