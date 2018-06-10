Umurbey Belediyespor Bölgesel Lig 7’ncisi oldu

sırada bitirdi.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde bu sezon Çanakkale’yi temsil eden Umurbey Belediyespor, Türkiye Finallerindeki son maçında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Klasman maçı niteliğindeki mücadelede rakibine bariz üstünlük kuran Umurbey Belediyespor, salondan 90-61 galip ayrılarak Bölgesel Lig 7’nciliğine uzandı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Umurbey Belediyespor Kulüp İdarecisi Samet Uzunca, sezonun kendileri açısından son derece verimli geçtiğini belirtti. Türkiye Finallerinde başarılı bir performans göstermelerine rağmen MKD Bossan’a şanssız şekilde kaybederek 2. Lig’in kapısından döndüklerini kaydeden Uzunca, “Küçük bir belde takımı olduğumuz için kimse bize şans vermiyordu. Ancak biz herkese ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Önce gruptan çıktık, ardından beşte beş yapıp Batman’daki yarı finalleri yenilgisiz lider bitirerek Türkiye Finallerine katılma hakkı elde ettik. Konya’daki Türkiye Finalleri de bizim adımıza çok iyi geçti. Grubu lider tamamladık. Çeyrek finalde, daha önce yendiğimiz MKD Bossan’a şanssız şekilde kaybetmemiz bizim adımıza kırılma anı oldu. Yedincilikle bitirdiğimiz sezonu önemli tecrübelerle kapatıyoruz. Bu tecrübe ilerleyen yıllarda bizi çok daha iyi yerlere getirecektir. Teknik heyetimiz ve sporcularımızı kutluyorum. Sezon başından itibaren bizden hiçbir desteği esirgemeyen başta Umurbey Belediye Başkanımız Sami Yavaş ile kulüp sponsorumuz EMKO Madencilik şirketine teşekkür ediyorum” diye konuştu.