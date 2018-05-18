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18 Mayıs 2018 13:29

Umurbey Belediyespor en iyi dördüncü olarak Batman’a gidiyor

Türkiye Basketbol Federasyonu, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde grubunu dördüncü sırada bitiren Umurbey Belediyespor’u en iyi dördüncü olarak Batman’da düzenlenecek yarı finallere davet etti.

Umurbey Belediyespor en iyi dördüncü olarak Batman’a gidiyor

18 Mayıs 2018 13:29


Çanakkale’yi bu sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde temsil eden Umurbey Belediyespor, grubunu üçüncü sırada bitiren takımların Türkiye Finallerine yükselmek için Batman’da mücadele edeceği yarı finallerde ter dökecek.


23-27 Mayıs tarihleri arasında Batman’da organize edilecek müsabakalara kurallar gereği gruplarında üçüncü olan takımlar katılıyor. Ancak Umurbey Belediyespor, yer aldığı grubu dördüncü sırada tamamlamasına rağmen, topladığı puan ve averajı göz önünde bulundurularak, en iyi dördüncü olarak yarı finallere davet edildi.


Batman’daki yarı finallerde 6 takım tek devre usulü mücadele edecek. Oynanacak maçlar sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar EBBL Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.




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