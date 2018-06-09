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09 Haziran 2018 14:37

Umurbey Belediyespor klasman maçları oynayacak

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Çeyrek Finalinde MKD Bossan’a 69-61 kabeden Umurbey Belediyespor, oynayacağı klasman maçları sonrası bu sezonki Bölgesel Lig macerasına nokta koyacak.

Umurbey Belediyespor klasman maçları oynayacak

09 Haziran 2018 14:37


Konya Selçuklu Belediyesi Spor Salonunda oynanan Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Umurbey Belediyespor ile MKD Bossan kozlarını paylaştı.


Baştan sona çekişmeye sahne olan müsabakayı son periyottaki etkili oyunuyla 69-61 kazanan taraf MKD Bossan oldu.


Çanakkale temsilcisinde Enes Abay’ın 14, Gökhan Akkoyun’un 12 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmezken, MKD Bossan’da Sinan Mete Taygan 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.


Bu mağlubiyetle birlikte 2. Lig’e yükselme şansını yitiren Umurbey Belediyespor hafta sonu oynayacağı klasman maçlarının ardından bu sezonki Bölgesel Lig macerasını noktalayacak.




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