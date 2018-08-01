Vali Tavlı’dan, Kemerdere’ye ziyaret

Civler Köyü Azası Hasan Tığlıoğlu ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Orhan Tavlı, vatandaşlarla sohbet etti. Troya Antik kentine Kazdağları’ndan su getirmek amacıyla yapılan Kemerdere, Troya bölgesinin Tarihi ve Kültürel değerleri arasında yer alıyor. Kemeri, yemyeşil ormanı ve sahip olduğu küçük göledi ile mükemmel bir manzaraya sahip Kemerdere, Troya bölgesini ziyaret eden doğaseverlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri konumunda bulunuyor.

Civler Köyüne bağlı Kemerdere’de incelemeler yapan Vali Orhan Tavlı, vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinledi. Vali Orhan Tavlı kendisine aktarılan konuların bizzat takipçisi olacağını söyledi.