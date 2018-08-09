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09 Ağustos 2018 11:34

Vali Tavlı’dan Troya Müzesinde inceleme

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2018 Troya Yılı kapsamında açılış çalışmaları hızlı bir şekilde devam eden Troya Müzesinde incelemelerde bulundu.

Vali Tavlı’dan Troya Müzesinde inceleme

09 Ağustos 2018 11:34


Vali Orhan Tavlı, Troya Müzesi içinde ve çevresinde devam eden ve yapımı hızlandırılan çalışmalarla ilgili Müze Müdürü Ali Atmaca ve Proje Müellifi Yüksek Mimar Ömer Selçuk Baz’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Çanakkale’nin Merkeze bağlı Tevfikiye Köyü’nde yapımı devam eden Troya Müzesi’nin sergi salonu 3 bin metrekare ve içinde Troya Bölgesinden çıkarılan yaklaşık 2 bin eserin sergilenmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.


İnceleme gezisinde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Müze Müdürü Ali Atmaca, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden İç Mimar Funda Akkuş, Peyzaj Mimarı Kenan Culfa, Arkeolog Canan Taştaban, İstanbul Anıtlar ve Röleve Mimari Şafak Çakmak ve Proje Müellifi Yüksek Mimar Ömer Selçuk Baz ile toplantı yapan Vali Orhan Tavlı, 2018 Troya Yılı kapsamında en büyük yatırım olan, Troya Müzesinin önemine değinerek çalışmaların hızlandırılıp açılışa hazır hale getirilmesi talimatını verdi.




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