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22 Kasım 2017 10:55

Yenice Meslek Yüksekokulu Binasında yenileme çalışmaları gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) genelinde gerçekleştirilen kampüs yenileme çalışmaları kapsamında Yenice Meslek Yüksekokulu’nda da çeşitli yenilemeler ve tadilatlar yapıldı.

Yenice Meslek Yüksekokulu Binasında yenileme çalışmaları gerçekleştirildi

22 Kasım 2017 10:55


Binalarda kullanıma ve eskimeye dayalı meydana gelen sorunların giderilmesi ve fiziki ortamların iyileştirilmesi için yakın zamanda üniversitemizin çeşitli birimlerinde tadilat ve bakım-onarım çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade eden Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan Karabulgu, bu çalışmalar çerçevesinde Yenice Meslek Yüksekokulunda da bir takım yenilemelerin ve iyileştirmelerin yapıldığını belirtti.


Bu kapsamda, personele ve öğrencilere daha modern, ferah ve hijyenik kullanım alanları sağlamak amacıyla Yenice MYO’nun a blok binasında bulunan bay-bayan tuvaletleri ile engelli tuvaletlerinin tüm kullanım alanlarının ve atık su tesisatlarının yenilendiğini söyleyen Karabulgu, aynı zamanda b blok binasının yağmur olukları ve çatısının da bakım-onarım ve iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.




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