Yenice METEM’in projesine GMKA’dan destek çıktı

Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencilerinin tamamen kendi imkanları ile geliştirerek satışa sundukları sıvı el sabunu, köpük sabun, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, cam sil, bulaşık deterjanı ve WC- Banyo olan ürün çeşitleri artarak bu ürünlere endüstriyel WC- Banyo, kıvamlı çamaşır suyu, çamaşır deterjanı, çamaşır yumuşatıcısı, yağ çöz, ve çamaşırlar için leke çıkarıcı Temizlik Ürünleri Atölyesinde Ekim 2017 tarihinden buyana ürettiklerini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, “Kimya teknolojileri bölümü öğrencilerinin emekleriyle ürettikleri bu ürünler kamu kurum ve kuruluşlarına, il ve ilçelerde bulunan okullara, Çanakkale genelindeki hastanelere, sağlık birimlerine, fabrikalara ve işletmelere ulaştırılmıştır. Üretime başlanıldığında günlük 4 ton olan kapasite artan talepler doğrultusunda günlük 9 tona kadar çıkmıştır. GMKA Mesleki Eğitimi Geliştirme Mali Destek Projesi dâhilinde yaklaşık 700 bin TL tutarında mali destek ile modern bir şekilde yenilenecek ve geliştirilecek olan temizlik ürünleri üretimi atölyesinde öğrenciler aktif olarak çalışmaya devam edeceklerdir. Geliştirilecek temizlik ürünleri üretimi atölyesi sayesinde daha çok öğrenciye istihdam sağlanacaktır. Aynı zamanda üretim sayesinde öğrencilere maddi olarak da destek sağlanmakta ve sağlanmaya devam edilecektir. Yenice ilçesinin coğrafi zorluklarına rağmen öğrencilerle kısa zamanda çok yol kat edilmiş olup; bundan sonra da modern üretim atölyesi ile hem Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilçemiz adına daha birçok başarılar elde edecektir” dedi.

Yenice’nin Eğitim ve Mesleki Eğitim alanında daha güzel yerlerde olacağını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Baykal, “Projenin hazırlanmasında emeği geçen Şube Müdürüm Zeki Atik, Okul Müdürüm Hasan Baş, Kimya Bölümü Öğretmeni Funda Tekin olmak üzere bize her türlü desteği sağlayan ilçe Kaymakamım Ahmet Başer, Belediye Başkanı Veysel Acar ile İl Milli Eğitim Müdürüm Osman Özkan’a teşekkür ederim” dedi.