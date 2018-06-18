AK Parti Çankırı Teşkilatı’na Şabanözü’nde büyük coşku

Gece gündüz demeden Çankırı’nın tüm köy ve ilçelerini ziyaret eden AK Parti heyeti dün Şabanözü ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara hitap eden partilileri binlerce Şabanözülü vatandaş karşıladı.

Şabanözü meydanında vatandaşlara hitap eden AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman, 24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için çalışmalara 1 ay önceden başladıklarını söyledi.

Kaman, tüm ilçe ve köyleri ziyaret ettiklerini vurgulayarak, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, genel merkezimizin talimatları doğrultusunda ’Vakit Türkiye Vakti, Vakit Çankırı Vakti’ diyerek gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Güçlü Türkiye için, 24 Haziran gününe kadar ’durmak yok yola devam’ demek için Çankırı’da çalmadığımız kapı, sımadık el bırakmayacağız. Tüm AK Parti teşkilatları olarak birlik ve beraberlik çatısı altında 24 Haziran’a hazırlanıyoruz. Şabanözü’müzün kıymetli vatandaşlarının desteğini bekliyoruz" dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Adayı Salim Çivitcioğlu, Şabanözü’nün en yüksek oranda kendilerini destekleyeceklerine inandığını belirtti. Çivitcioğlu, "Mazlumların sesi olan Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan birinci turda başkan yapmaya Şabanözü hazır Allah’ın izniyle. Allah hepinizden razı olsun. Rabb’im birlik ve beraberliğimizi artırsın. Şabanözü’ne birçok yeni yatırım yapacağız. Şabanözü’ne yeni hastane ve yeni adliye binası yapacağız inşallah" şeklinde konuştu.

AK Parti Çankırı Milletvekili ve milletvekili adayı Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, Şabanözülü vatandaşların büyük destekleri ile Çankırı’nın şampiyon olacağına inandığını ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından partililer ilçeden ayrıldı.