Amatör spor kulüplerine 172 bin lira nakdi yardım yapıldı

Çankırı Şehid Uhud Işık Gençlik ve Spor Hizmetleri Konferans Salonunda yapılan programda 30 amatör spor kulübüne toplamda 172 bin liralık nakdi yardım yapıldı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çankırı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Celal Kaman açılış konuşmasını yaptı.

Başkan Kaman, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da her zaman olduğu gibi sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu ve her türlü maddi ve manevi desteği amatör spor kulüplerimize verdiği unutmamak gerekir. Bu destekler kapsamında bakanlığımıza bağlı Spor Genel Müdürlüğümüzün takdirleriyle değişik branşlardan faaliyet gösteren 30 kulübümüze de toplam 172 bin TL nakdi yardım sağlanmıştır. Bu yardım ve ASFK ile İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından sağlanan yardım 261 bin 700 TL ye ulaşmıştır. Gerek bakanlığımız gerekse ASKF olarak bizler sporun ve sporcunun yanında olmak için tüm gücümüzle devam edeceğiz” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlik ve spor bakanlığımız 81 ilimizde bulunan amatör spor kulüplerine toplam 26 milyon TL yaptığı nakdi yardım spor kulüplerimize can suyu olmuştur. Bakanlığımız tarafından her sene farklı zamanlarda yapılan spor malzemeleri yardımların yanında yapılan nakdi yardımlar bakanlığımızın ve devletimizin ne kadar güçlü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Türk sporunun kalkınması için amatör sporun önemi çok büyüktür. Gençlerimizin ve çocuklarımızın yeteneklerini en iyi sergileyebileceği alan amatör spor kulüpleridir. Ülkemizde ve dünyamızda alt yapılarını değiştiren ve önem veren kulüplerin ülke sporunda da ülke sporunda da başarılı olduğu net bir şekilde görülmektedir. Çankırı ilimizde de amatör spor kulüplerimizi ne kadar fazlalaştırır ve güçlenmelerine fayda sağlarsak ilimizin sporunu da gelişmesini ve büyümesini aynı zamanda gençlerimizin daha sosyal bir hayata sahip olacağız. Çankırı’da 2017 2018 döneminde faal sporcu sayımızla önceden 58. Sıradayken şu anda 5. sıradayız."

Yapılan konuşmalar sonrasında programa katılan 30 spor kulübüne çekler verildi.

Düzenlenen programa Çankırı Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, AK Parti Milletvekili M. Eminin Akbaşoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, spor kulüpleri temsilciler ile sporcular katıldı.