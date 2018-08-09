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09 Ağustos 2018 17:28

Anka Temel Personel Eğitim Programı Çankırı’da yapıldı

Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Anka Temel Personel Eğitim Programı Çankırı’da gerçekleştirildi.

Anka Temel Personel Eğitim Programı Çankırı’da yapıldı

09 Ağustos 2018 17:28


Anka Çocuk Destek Programı kapsamında Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı hizmet veren Çocuk Destek Merkezlerinde görev yapan personelin desteklenmesi, eğitimlerin standartlaştırılması amacı ile geliştirilen Anka Temel Personel Eğitimi Programı 4 gün süren eğitim sonrasında 70 personele sertifikaları verilerek tamamlandı.


Sertifika töreninde konuşma yapan kurum müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, "Kaliteli hizmet kaliteli elemandan geçer. Eğer iyi bir hizmetin olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi iyi eğitimli elemanlarla mümkün olabileceği için çocuk hizmetleri genel müdürlüğümüzde gerçekten harika bir tespitle yerinde bir şekilde eğitime arkadaşlarımızı yönlendirdi. Uzman arkadaşlarımızla birlikte çocuklarımıza dokunan her kesim var şoförümüzden, mutfağımızdan, temizlikten, bakım elemanımıza her kesim var" dedi.


Eğitim için Çankırı’ya gelen bakanlık çalışanları da eğitimlerin çok keyifli geçtiğini ve "İlgi gerçekten çok güzeldi. Sizlerin sayesinde Çankırı’yı da tanıma fırsatı bulduk. Çankırı, sizlerin sayesinde unutmayacağımız bir il olacak" şeklinde konuştular.




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