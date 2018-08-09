Anka Temel Personel Eğitim Programı Çankırı’da yapıldı

Anka Çocuk Destek Programı kapsamında Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı hizmet veren Çocuk Destek Merkezlerinde görev yapan personelin desteklenmesi, eğitimlerin standartlaştırılması amacı ile geliştirilen Anka Temel Personel Eğitimi Programı 4 gün süren eğitim sonrasında 70 personele sertifikaları verilerek tamamlandı.

Sertifika töreninde konuşma yapan kurum müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, "Kaliteli hizmet kaliteli elemandan geçer. Eğer iyi bir hizmetin olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi iyi eğitimli elemanlarla mümkün olabileceği için çocuk hizmetleri genel müdürlüğümüzde gerçekten harika bir tespitle yerinde bir şekilde eğitime arkadaşlarımızı yönlendirdi. Uzman arkadaşlarımızla birlikte çocuklarımıza dokunan her kesim var şoförümüzden, mutfağımızdan, temizlikten, bakım elemanımıza her kesim var" dedi.

Eğitim için Çankırı’ya gelen bakanlık çalışanları da eğitimlerin çok keyifli geçtiğini ve "İlgi gerçekten çok güzeldi. Sizlerin sayesinde Çankırı’yı da tanıma fırsatı bulduk. Çankırı, sizlerin sayesinde unutmayacağımız bir il olacak" şeklinde konuştular.