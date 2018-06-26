Başkan Hüseyin Boz ilk altın madalyasını aldı

50 ilden 740 sporcunun katıldığı müsabakalarda 57 kg’da Fatih Özgen, rakiplerini sayı tuşu ve çoğunlukla tuş ederek altın madalyayı Çankırı’ya getirdi. Özgen’in başarısı, Yaklaşık iki ay önce Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz’a ilk altın madalyayı kazandırdı.

Geçen yıl 52 kg’da Türkiye Şampiyonu olarak güreş camiasına güçlü bir giriş yapan Çankırı Belediye Spor güreşçisi Fatih Özgen, Antrenörü Seyfettin Karadeniz’in stratejik yaklaşımı ile bu yıl 57 kg’da yeni rakiplerinin karşısına çıkarak güçlü performansı sayesinde yeni sıkletinde de güçlü olduğunu kanıtladı. Güreşçisinin başarısı karşısında gururlandığını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Boz, “Başkanlık görevimde aldığım ilk altın madalyayı bize ve tüm Çankırılılara getiren genç güreşçimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Antrenörümüz Seyfettin Karadeniz’i bir başarısından dolayı daha kutluyorum. Birlikte Çankırı’da birçok gencimizi el ele, gönül gönüle iş birliği halinde yetiştirmeyi umuyorum” dedi.

Boz, güreşçisinin fotoğraflarını ve başarısını sosyal medya hesabından da paylaştı.