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26 Temmuz 2018 17:31

Belediye ve Müftülük, gençler için imzaladı

Çankırı Belediyesi ve İl Müftülüğü arasında liseli ve üniversiteli gençlerin eğitim faaliyetlerine ilişkin protokol imzalandı.

Belediye ve Müftülük, gençler için imzaladı

26 Temmuz 2018 17:31

Başkanlık makamında gerçekleşen protokol törenine Belediye Başkanı Hüseyin Boz, İl Müftüsü Bürhan Keleş ve müftülük yetkilileriyle Cemalettin Ferruh Kur’an Kursu Yöneticisi Osman Uslu katıldı.


Çankırı Belediyesi, İl Müftülüğü ile imzaladığı protokol kapsamında Çankırı’da öğrenim gören gençler için mekânlar düzenleyerek eğitim faaliyetlerini daha da aktif hale getirmeye hazırlanıyor. Hoca Ahmet Yesevi Meydanı’nda yer alan dükkanlarda erkek öğrencilere sosyal ve kültürel bir mekân hazırlayan Belediye, hizmet binası 7. katında bulunan mekânda da kız öğrencilere yönelik faaliyetler düzenlemeye devam edecek. İmzalanan protokol doğrultusunda; gençler için yeniden düzenlenen mekânlarda siyaset, sosyoloji, İslami Bilimler gibi alanlarda daha bilinçli bir çalışma yürütülecek. Öğrencilerin talepleri doğrultusunda açılacak kursların yanı sıra gençlere yönelik eğitim seminerleri de düzenlenecek. Belediye, bu çalışması ile gençlik faaliyetlerini daha sistemli bir hale getirecek. Başkan Boz, İl Müftülüğü ile Çankırı’da yaşayan gençler adına hayırlı bir protokole imza attıklarını kaydetti.




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