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04 Temmuz 2018 16:59

Boz: "Seçim süreci bitti, şimdi hizmet zamanı"

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen basın toplantısında yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya gelerek şehir ve hizmetler hakkında genel değerlendirme yaptı.

Boz:

04 Temmuz 2018 16:59


Koltuktan güç almaya değil, koltuğa güç vermeye geldiklerinin altını çizen Başkan Boz, "Herkese eşit mesafede olacağız. Yasalar, kanunlar ne diyorsa onu uygulayacağız. Koltuğumuzdan güç almayacağız. Çankırımız için çok önemli projelerimiz var. Artık Çankırı’ya hizmet zamanı" dedi.


Belediye Başkanı Boz, 24 Haziran seçimlerinin Çankırı’ya ve ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek, "14 yıl belediye başkanlığımızı yapan değerli başkanımız İrfan Dinç’e Çankırımıza kazandırdıkları ve hizmetleri için teşekkür ediyorum. İrfan Dinç’in milletvekili aday adayı olması sebebi ile boşalan belediye başkanlığı makamına genel merkezimiz teşkilatımız, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın kararı ile yaklaşık 2 ay önce göreve başladım. İlk 10 gün çok yoğun ziyaretler oldu. Daha sonra Ramazan ayı ve seçim süreci başladı. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren esnafımızı ziyaret ettik. Vatandaşımız göreve yeni başlayan belediye başkanından neler bekliyor, ne istiyor diye istişarelerde bulunduk. Az da olsa gidemediğimiz yerler oldu onları da zaman buldukça ziyaret edeceğiz. Seçim sürecimiz bitti, artık, hizmet zamanı" diye konuştu.


Başkan Boz Çankırı’da yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.


Basın toplantısı, Başkan Boz’un gazetecilerin sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.




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