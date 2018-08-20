Çankırı protokolü şehitlikte

Yapılan programda açıklamada bulunan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, "Yarın Kurban Bayramı’nı idrak edeceğiz. Bayramlarda mezarları ziyaret etmek bizim geleneğimizdir. Yakınlarımızın ölmüşlerimizin mezarlarına ziyaret eder, onlara dua ederiz. Tabii bugün buradayız bütün şehitlerimiz ve şehit ailelerimiz, bizim kendi ailelerimiz ve kendi yakınlarımızı temsilen bu şehitlikte tüm şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etmiş olmayı umuyoruz. Hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün bütün milletimizin başta Çankırı olmak üzere herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Teke, "Bugün Kurban Bayramı’nın arefesinde şehitlerimizin bulunduğu valilik şehitliğindeyiz. Şehitlerimizle bayramlaşmaya geldik. Vatanın bölünmez bütünlüğünü uğruna şehadete koşan hayatının baharında kendilerini feda eden aslan parçalarıyla bayramlaşmaya geldik. Şehit aileleri bayramda hüzün ve mutluluğu bir arada yaşıyorlar. Geçmişteki hatıralar akıllarına geliyor ve burada evlatlarının soğuk mezar taşlarına sarılıyorlar. Şu anda vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele eden güvenlik güçlerimize başarılar diliyor. Allah yar ve yardımcıları olsun. Geçenlerde 35’e yakın terörist imha edildi. İnşallah sonu gelecek, kökleri kazınacak. İnşallah bu ülke huzurlu günlere kavuşacak. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Yapılan dualar sonrasında şehitlerin mezarlarına karanfiller bıraktılar.