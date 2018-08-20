Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 13:20

Çankırı protokolü şehitlikte

Kurban Bayramı’nın arefesi olması münasebetiyle Çankırı protokolü şehitliği ziyaret ederek dualar okudu.

Çankırı protokolü şehitlikte

20 Ağustos 2018 13:20


Yapılan programda açıklamada bulunan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, "Yarın Kurban Bayramı’nı idrak edeceğiz. Bayramlarda mezarları ziyaret etmek bizim geleneğimizdir. Yakınlarımızın ölmüşlerimizin mezarlarına ziyaret eder, onlara dua ederiz. Tabii bugün buradayız bütün şehitlerimiz ve şehit ailelerimiz, bizim kendi ailelerimiz ve kendi yakınlarımızı temsilen bu şehitlikte tüm şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etmiş olmayı umuyoruz. Hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün bütün milletimizin başta Çankırı olmak üzere herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.


Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Teke, "Bugün Kurban Bayramı’nın arefesinde şehitlerimizin bulunduğu valilik şehitliğindeyiz. Şehitlerimizle bayramlaşmaya geldik. Vatanın bölünmez bütünlüğünü uğruna şehadete koşan hayatının baharında kendilerini feda eden aslan parçalarıyla bayramlaşmaya geldik. Şehit aileleri bayramda hüzün ve mutluluğu bir arada yaşıyorlar. Geçmişteki hatıralar akıllarına geliyor ve burada evlatlarının soğuk mezar taşlarına sarılıyorlar. Şu anda vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele eden güvenlik güçlerimize başarılar diliyor. Allah yar ve yardımcıları olsun. Geçenlerde 35’e yakın terörist imha edildi. İnşallah sonu gelecek, kökleri kazınacak. İnşallah bu ülke huzurlu günlere kavuşacak. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.


Yapılan dualar sonrasında şehitlerin mezarlarına karanfiller bıraktılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANKIRI HABERLERİ
ÇANKIRI HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç