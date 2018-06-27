Çankırı “Teknokent” resmen kuruldu

25 Haziran 2018 tarihli ve 30459 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısının 2018/11885 sayılı Bakanlar Kurulu kararında “Ekli, haritada ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın ’Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ olarak tespit edilmesi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 25/5/2018 tarihli ve 1829 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/ 6/ 2018 tarihinde kararlaştırılmıştır" denildi.

Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Türkiye’deki 56 aktif Teknokent’ten birisi olacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, “23 Mayıs 2018 tarihi, üniversitemiz ve Çankırı için bir milattır. Çünkü uzun süredir üzerinde çalıştığımız ’Teknokent’ projemiz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak kabul edilmişti ve bundan sonraki süreç çok önemliydi. Çünkü yaşadığımız seçim süreci, devletimizin yeni bir yönetim sistemine geçmesi ve yeni Bakanlar Kurulu’nun yeniden kurulacak olması bizim ’Teknokent’ projemizin hayata geçmesini yaklaşık bir yıl geciktirecekti. Bizim, Ankara’da bakanlık nezdinde yürüttüğümüz yoğun diplomasi, sıkı takip ve gerektiğinde yakın ikili ilişkilerimizi kullanmamız sayesinde bu projemiz, Türkiye Cumhuriyeti parlamenter sisteminin belki de son Bakanlar Kurulu kararlarından birisi olarak tarihe geçti. Bu önemli ve büyük proje, yeni dönemde belki de Çankırı’nın makûs talihini değiştirerek önemli yatırımlardan biri haline gelecek. Bundan sonra yapılacak olan bu Teknokent’i geliştirmek, büyütmek ve ülkemizin önemli yatırım merkezlerinden biri haline getirmek için gayret göstermek olacaktır. Bu manada, tüm paydaşlarımızdan destek, katkı ve proje üretmelerini bekliyoruz. Üniversitemize, ilimize ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.