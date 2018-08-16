Çankırı’da kaçakçılık operasyonu

Yapılan operasyon kapsamda 13 Ağustos günü Çankırı genelinde tütün ve tütün mamulü satan iş yerlerinin denetlenmesi sonucunda; H. Ticaret isimli iş yeri hakkında, 5607 Sayılı ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ kapsamında üzerinde Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurumu’na ait herhangi bir bandrol, pul, hologram ibareleri bulunmayan 236 adet içi tütünle doldurulmuş satışa hazır vaziyette makarona mahkeme kararına istinaden el konulmuş olup, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. 4733 Sayılı ’Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Denetlenmesine Dair Kanun’ kapsamında ise, 3.586 gr şeffaf poşet içerisinde ağzı açık vaziyette kıyılmış tütün tespit edildi. Söz konusu ürünlerin mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemleri için gerekli idari işlem başlatıldı.

Ö. Ticaret isimli iş yeri hakkında, 4733 Sayılı ’Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Denetlenmesine Dair Kanun’ kapsamında ise 4.945 gr kıyılmış açık tütün tespit edildi. Söz konusu ürünlerin mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemleri için gerekli idari işlemler başlatıldı.