Çankırı’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinlikleri

İlk olarak Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ve Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde “Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddet” konulu eğitim verildi. Semt pazarında farkındalık oluşturmak ve bu konuda halkı bilinçlendirmek amacıyla stant açılıp broşürler dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner başkanlığında, Çankırı mahalle ve merkez köy muhtarlarına Valilik Birlik Salonunda “Şiddet Nedir, Şiddetin Türleri ve Türkiye’deki Şiddet” konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, kadına karşı şiddetin olumsuzluğundan bahsettikten sonra, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), kadınlarımıza karşı şiddetin yasak olduğunu, buyurduğunu söylemiştir. Bu bağlamda kadınlarımızın inançlarımıza bağlı olarak toplumda belli bir yer kazanmaları gerekmektedir” dedi. Yıldırım, müdürlük bünyesinde kadına karşı mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Müdürlüğü bağlı Kadın Konukevi Müdiresi tarafından, bilgilendirme toplantısı kapsamında “Şiddet Nedir, Şiddetin Türleri ve Türkiye’deki Şiddet"in tanıtımı ve bu konuda yapılacak olan çalışmalar, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konusunda İl Müdürlüğü tarafından yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.

Programın akabinde Çankırı’da bulunan bir kafe, STK desteğiyle ismi değiştirilerek “Kadına Şiddete Dur De Cafe” olarak faaliyet göstermeye başladı. Kafede kadına yönelik şiddete karşı broşürler dağıtıldı. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olduğu için kadınlar çalıştırılmayıp gün dolayısıyla servisleri erkekler gerçekleştirdi.