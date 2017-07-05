Çankırı’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Çankırı’nın Çerkeş ilçesine bağlı Kadıköy köyünde N. Y. (58) ile A. T. (46) arasında arazi meselesi yüzünden yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu olay silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan silahlı kavgada N. Y. ve A. T. yaralandı. Ambulansların olay yerine intikal etmesiyle ilk müdahalesi yapılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralılardan A.T.’nin tedavi sürerken, N.Y. hastaneye götürülmek üzere bindirildiği ambulansta hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.