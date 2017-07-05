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05 Temmuz 2017 08:02

Çankırı’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çankırı’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

05 Temmuz 2017 08:02


Edinilen bilgilere göre, Çankırı’nın Çerkeş ilçesine bağlı Kadıköy köyünde N. Y. (58) ile A. T. (46) arasında arazi meselesi yüzünden yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu olay silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan silahlı kavgada N. Y. ve A. T. yaralandı. Ambulansların olay yerine intikal etmesiyle ilk müdahalesi yapılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralılardan A.T.’nin tedavi sürerken, N.Y. hastaneye götürülmek üzere bindirildiği ambulansta hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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