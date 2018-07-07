Çankırı’da Wushu Sanda/Taolu Şampiyonası yapıldı

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Kupası Şampiyonası yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını yapan Ekrem Gerginci, "Bu millet bir 15 Temmuz gecesi yaşadı, öyle bir gece yaşadı ki özgürlüğüne, bağımsızlığına bayrağına, vatanına göz diken vatan hainlerinin ihanetlerine şahit oldu. 15 Temmuz gecesi gösterdikleri kahramanlıklarla geleceğimizin karanlığa gömülmesine engel olan vatan sevdalısı şehit ve gazilerimizin emanetini sizlerde aynı şekilde korumaktan bir an bile vazgeçmeyin. Bu duygu ve düşüncelerle özgürlük ve bağımsızlığımızın ilelebet devam etmesi için her türlü fedakarlığı göstereceğime ant içiyor, hepinizi saygıyla sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum" dedi.

Milli Takımlar Antrenörü ve Wushu Çankırı İl Temsilcisi Orhan Çağlar ise, "Çankırımızda 2.sini düzenlediğimiz 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Şampiyonası’na katılım oranı yüksek. Çankırımızda wushu sporunu yaymak için bu ikinci programımızda katılım sayısı 208 kişi oldu. Çankırı’da wushu sporu yaygın bir spor değil. Wushuyu yapan bir sporcumuz var. Seneye umarım 20-30 kişi, aktif bir şekilde wushu sporunu yapacak. Hedefimiz ise 200-300 kişidir. Çankırı’da wushuyu yaymak istiyoruz” diye konuştu.

Yapılan programa Amatör Sporlar Kulübü Federasyonu İl Başkanı Celal Kaman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, sporcular ve sporcuların aileleri katıldı.