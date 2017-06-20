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20 Haziran 2017 13:34

Çerkeş’e Tarıma Dayalı İhtisas OSB yapılıyor

Çankırı’nın Çerkeş ilçesine Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) yapılıyor.

Çerkeş’e Tarıma Dayalı İhtisas OSB yapılıyor

20 Haziran 2017 13:34


Şehrin istihdamına ve kalkınmasına önemli katkı sağlaması beklenen Çankırı’nın Çerkeş ilçesine yapılması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Çerkeş Kaymakamlığında toplantı yapıldı.


Toplantıda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin kurulacakları alana sağlayacağı avantajlar ve dezavantajlar görüşülerek ülke genelinde hazırlanmış olan örnek projeler incelendi.


Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş aşamaları ile ilgili bakanlık mevzuatları ve izlenecek yol haritası görüşülerek bölgede meydana getireceği istihdam ve teşvik koşulları ile hayvancılık sektöründe ilçemizde oluşacak yeniliklerin ve mevcut hayvancılık sektörünün geliştirilmesi yönünde değerlendirmeler yapıldı. Toplantının ardından Vali Mesut Köse ve beraberindekiler Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi’ni gezerek incelemelerde bulundu.



Kurşunlu, jeotermal turizmin cazibe merkezi olacak


Öte yandan Vali Mesut Köse, Kurşunlu’nun Çavundur köyünde bulunan jeotermal sıcak su kuyusunda da incelemelerde bulunarak kuyu hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Kuyudaki incelemelerin ardından tesislerde bölgenin geleceğinin görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Çavundur bölgesindeki termal tesislerin ve Çankırı’nın termal potansiyelinin yeterince tanıtılması için neler yapılabileceği konusunda istişarelerde bulunuldu.


Vali Mesut Köse, bölgenin bir bütün olarak değerlendirilerek yeni imar planının yapılması, mevcut kuyunun iyileştirilmesi veya yeni kuyu açılmasının bu plan dahilinde değerlendirilmesi için ilgililere talimat verdi.




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