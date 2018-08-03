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03 Ağustos 2018 15:37

Çocuklardan Başkan Boz’a park sorusu

"Mahalle Buluşmaları" kapsamında Yenimahalle sakinleri ile Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda bir araya gelen Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi.

Çocuklardan Başkan Boz’a park sorusu

03 Ağustos 2018 15:37

Başkan Boz’a en dikkat çekici sözleri çocuklar söyledi.


Toplantının yapıldığı yerin park olduğunu söyleyen çocuklar, Başkan Boz’a parklarda neler yapıldığını sordu. Boz’un "Oynanır" demesi üzerine çocuklar, "Parkların asıl amacı biz çocukların doyasıya eğlenmesi değil midir? Ama ne top oynayabiliyoruz ne de bisiklete binebiliyoruz. Göreviler bizi dışarı çıkarıyor. Eğer bizler burada oynayamayacaksak ya da eğlenemeyeceksek bu parkları ne yapalım" dediler.


Çocukların medeni cesareti ve isteğinden dolayı memnun kalan Boz, "Bebekleri ile gelen anneler bebek arabalarını sürmekte sıkıntı çekebilir veya top oynarken küçük kardeşlerinize çarpabilir. Kalabalık olmadığında dikkat ederek oynamaya söz verirseniz güvenlikçilerimiz de izin verecektir" dedi.


Boz, Çankırı’daki çocukların bu aktiviteleri büyükleri ile birlikte yapabilmeleri için Spor Vadisi Projesi’ni hayata geçirmek için uğraştıklarını da sözlerine ekledi.




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