Çorum’dan getirilen Türk bayrağı Çankırı’da

Proje kapsamında Çorum’dan gelen Türk bayrağı Çankırı’da teslim alındı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek amacıyla dönüşümlü olarak ülkeyi dolaşan kadın bisikletçiler, Çorum’dan Çankırı’ya geldi.

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğince, "El Ele, Elden Ele 81 İle" sloganıyla yürütülen "Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi"ne katılan Çorumlu kadın bisikletçiler adına Gülhan Keleş getirdiği Türk bayrağını Çankırı’dan Hatice Karakaya teslim aldı.

Çorum’dan Çankırı’ya Türk bayrağını getiren Çorum Bayraktarı Gülhan Keleş, "158 km’lik Çorum Çankırı arasını dostluk bağı ile kısacık yol haline getirdik. Bisikletlerimizle kutsal emanetlerimizi Çankırı’ya teslim etmeye geldik. 19 Mayıs 2018’de Muğla’dan Mor Pedal Derneğinin başlattığı organizasyonla şanlı bayrağımız tüm Türkiye’yi dolaşmakta. Biz 61. noktaydık 30 Ağustos’ta tekrar Muğla’ya dönecek. Biz 158 km yolu tamamladık. Bundan sonra bayrak Çankırı’da. Çankırı’da Ankara’ya teslim edecek. Bizler çok gururluyuz. Türk kadınının neler başarabileceğini gösteren bir proje olduğu için çok önemsiyoruz. Herkesin bisikleti spor değil ulaşım aracı olarak kullanılmasını önemsiyoruz. Bu farkındalığı oluşturmak için de bu projede yer aldık. 12 kişilik ekiple buraya geldik" dedi.

Çorum’dan getirilen Türk bayrağını teslim alan Çankırı Bisiklet Kulübü Temsilcisi Hatice Karakaya da şunları söyledi:

"Biz de Çorum ekibine teşekkür ediyoruz. Bu bayrağı Türk kadını olarak, bir anne olarak, bisiklet temsilcisi olarak alıyorum. Çok kısa bir sürede güzel bir organizasyon yaptık ayın 6’sında biz de Ankara’ya götüreceğiz."

Türk bayrağını teslim alan Çankırılı bisikletçilerle Çorum’dan gelen bisikletçiler bir süre şehir içinde tur attı. Türk bayrağı 6 Ağustos Pazartesi Ankara’ya teslim edilmek üzere Çankırı’dan bisikletçiler tarafından götürülecek.