Esentepe içme suyu hattında iyileştirme yapılıyor

Su ve Kanalizyon Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bölgedeki ana isale hattının 1 km’lik kısmınında gerçekleştirilecek yenileme çalışmalarının bir ay içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Çankırı Belediyesinin alt yapı yatırımları devam ediyor. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Çankırı çevre yolu çalışmaları kapsamında Esentepe Mahallesi içme suyu ana ishale hattının çevre yolu güzergâhında kalması ve Fen İşleri Müdürlüğünce Esentepe Mahallesi’nde yürütülen yol genişletme çalışmaları sebebi ile Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı su ekipleri Esentepe içme suyu ana isale hattında çalışmalara başladı.

Ekipler, ayrıca, artan içme suyu ihtiyacı ile birlikte şebeke basıncının da artması sonucu basınç sınıfı yetersiz kalan boruları daha yüksek çaplı ve basınç dayanıklı borular ile değiştirecek. Esentepe içme suyu ana isale hattının bir km’lik güzergâhında devam eden çalışmalarda 250 mm çaplı 25 ATÜ polietilen ve 225 mm çaplı 16 ATÜ polietilen borular kullanılacak. Bölgede içme suyu ana isale hattında devam eden çalışmalardan kaynaklı su kesintisinin yaşanmayacağı bildirildi.