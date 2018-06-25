Farklı kuşaklar halk oyunları şöleninde aynı sahneyi paylaşacak

Başkan Hüseyin Boz, 26 Haziran Salı akşamı saat 20.00’de 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenecek Halk Oyunları Şöleni’ne yoğun bir katılım beklediklerini de kaydetti.

Çankırı Belediyesi “El Ele, Geçmişten Geleceğe” sloganı ile Halk Oyunları Şöleni’ne ev sahipliği yapacak. 26 Haziran Salı akşamı 100. Yıl Kültür Merkezinde saat 20.00’de gerçekleşecek Halk Oyunları Şöleninde anne-kız, baba-oğul, öğretmen-öğrenciden oluşan 60 halk dansçısı, farklı yörelerin halk oyunlarını birlikte sahneleyecek. Çankırı Belediyesi olarak geleneksel kültüre, sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Boz, Anadolu’nun farklı renklerini göstermek, öz kültürünü yaşatmak ve gerçekleştirdikleri etkinliklere farklı kuşakları dâhil ederek 7’den 70’e herkesi ortak projede buluşturmak için gerçekleştirdikleri şölene Çankırı halkını davet etti.