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25 Haziran 2018 15:09

Farklı kuşaklar halk oyunları şöleninde aynı sahneyi paylaşacak

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, kültür ve sosyal faaliyetler kapsamında organizasyonunu gerçekleştirdikleri Halk Oyunları Şöleni ile farklı kuşakları ve birçok yöresel oyunu aynı sahnede buluşturacaklarını söyledi.

Farklı kuşaklar halk oyunları şöleninde aynı sahneyi paylaşacak

25 Haziran 2018 15:09

Başkan Hüseyin Boz, 26 Haziran Salı akşamı saat 20.00’de 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenecek Halk Oyunları Şöleni’ne yoğun bir katılım beklediklerini de kaydetti.


Çankırı Belediyesi “El Ele, Geçmişten Geleceğe” sloganı ile Halk Oyunları Şöleni’ne ev sahipliği yapacak. 26 Haziran Salı akşamı 100. Yıl Kültür Merkezinde saat 20.00’de gerçekleşecek Halk Oyunları Şöleninde anne-kız, baba-oğul, öğretmen-öğrenciden oluşan 60 halk dansçısı, farklı yörelerin halk oyunlarını birlikte sahneleyecek. Çankırı Belediyesi olarak geleneksel kültüre, sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Boz, Anadolu’nun farklı renklerini göstermek, öz kültürünü yaşatmak ve gerçekleştirdikleri etkinliklere farklı kuşakları dâhil ederek 7’den 70’e herkesi ortak projede buluşturmak için gerçekleştirdikleri şölene Çankırı halkını davet etti.




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