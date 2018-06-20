Karatahtadan akıllı tahtalara

Öğrencilerin ve öğretmenlerin en iyi şekilde eğitim görebilmesi için okullardaki fiziki iyileşmenin yanı sıra teknolojik gelişmeler de yaşanıyor. Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:

"Birey çocukluk ve gençlik yıllarının çok önemli bir kısmını dersliklerde geçirmektedir. Bu süreç birey için hayatının en önemli ve geleceğine yön verdiği kritik bir döneme tekabül etmektedir. Bu nedenle dersliklerin öğrencilerin yorulmadan, sıkılmadan ve verimli bir şekilde kullanacağı mekânlar olarak tasarlanması önemlidir. Görüldüğü üzere eğitim öğretim faaliyetlerinin amacına ulaşmasındaki en önemli dış etkenlerden birisi hiç kuşku yok ki derslik ve fiziki mekân şartlarının iyi olmasıdır. Yapılan araştırmalar fiziki yeterlilikleri uygun olmayan okullarda öğrencilerin motivasyonunun istenilen düzeyde olmadığını, derse katılım ve isteklerinin de daha az olduğunu göstermektedir."

Hacı Muradı Veli İmam Hatip Ortaokulu Matematik öğretmeni Ahmet Ali Göksu, "Okulumuz öğretmenler odasının geniş ve ferah olması öğretmenlerin teneffüslerde ve boş ders saatlerinde rahat bir şekilde dinlenmesini ve okul ile ilgili işlemlerini yapmasına imkan sağlamaktadır. Okulumuzdaki idari mekanlarımız, gelen velilerimizi rahat şekilde misafir etmemize olanak sağlıyor. Bu değişim öğrenci, öğretmen ve ziyaretçilerimiz açısından olumlu karşılanmaktadır. Sınıf ortamında ders araç gereçlerinin ve sınıflardaki malzemelerin yeni ve eksiksiz olması öğrencilerin ilgisini ve merakını arttırmaktadır, bu da eğitim öğretime olumlu yansımaktadır" dedi.