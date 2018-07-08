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08 Temmuz 2018 20:09

Kıbrıs Gazisi Demiröz toprağa verildi

Çankırı’da 67 yaşında hayata gözlerini yuman Kıbrıs Gazisi Şahin Demiröz toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi Demiröz toprağa verildi

08 Temmuz 2018 20:09


Dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede rahatsızlanan Kıbrıs Gazisi Şahin Demiröz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gazi Demiröz için Ahmet Yesevi Camii’nde tören düzenlendi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, merhum Gazi Demiröz’ün ilk olarak özgeçmişi okundu. Askerlerin omzunda cenaze aracına konulan Demiröz’ün naaşı, daha sonra Sarıbaba Aile Mezarlığı’nda defnedildi.


Cenazeye merhum Gazi Şahin Demiröz’ün yakınları, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çankırı Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.




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