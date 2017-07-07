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07 Temmuz 2017 16:22

Kurşunlu’da Yaz Spor Okulları

Çankırı’nın Kurşunlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Yaz Spor Okulları güreş, futbol, basketbol, voleybol ve halk oyunları olmak üzere sporcu tercihleri dikkate alınarak 5 farklı branşta hizmet veriyor.

Kurşunlu’da Yaz Spor Okulları

07 Temmuz 2017 16:22


Çocuk ve gençlerin spor tercihlerini tespit etmek amacıyla 175 kişi ile Sporcu Tanıtma Formu anket uygulaması sonucunda karar verilen branşlarda çocuklar istedikleri spor dalında keyifli vakitler geçiriyor. Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak, yaz aylarında evlerine kapanıp kalmamaları ve sosyal bireyler olmaları amacıyla Kurşunlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan yaz spor okulları tüm hızıyla devam ediyor.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, “Her yıl olduğu gibi bu yılda çocuklarımız ve gençlerimiz, açtığımız Yaz Spor Okulları sayesinde yaz tatillerini hem daha renkli geçirirken hem de farklı spor dalları ile tanışma şansını yakalıyorlar. Çocuklarını Spora yönlendiren tüm Kurşunlu halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıklı bir yaşam, güzel bir gelecek için katılımların artarak çoğalımlarını temenni ediyor. Spor dolu günler diliyorum” dedi.




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