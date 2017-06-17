LYS’ye ambulansla geldi ama yine de yetişemedi

Saat 10.00’da başlayan LYS fen bilimleri sınavı için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yapılan sınavda saat 09.45’te görevliler kapıları kapattı. Saat 09.52’yi gösterirken binanın önüne ışıkları yanan bir ambulans geldi. Ambulanstan inen sağlık personelinin binaya doğru koşması önce tedirginliğe neden oldu. Bina önünde bekleyen aileler bina içerisindeki çocuklarına bir şey olduğunu düşünerek kısa süreli bir panik yaşadılar.

Ancak sağlık görevlisinin LYS’ye geç kalan bir öğrenci olduğu anlaşıldı. Çankırı 112 Ambulans Biriminde acil tıp teknisyeni olarak çalışan 19 yaşındaki K.C. bu sabah sınav tarihini karıştırdı ve Çankırı 112 Ambulans Biriminde nöbetçi personel olarak göreve başladı. Sınava dakikalar kala yanlışlığı fark eden K.C., sınav yerine yetişemeyeceğini anlayınca 112 birim amirinden yardım istedi. Personel K.C.’yi sınava yetiştirmek için seferber olan 112 Acil Çağrı Merkezi ambulansla onu sınava gönderdi.

Ancak saatler 09.52’de sınav binası önüne geldiklerinde kapılar çoktan kapanmıştı. Bir ümit kapıya kadar koşan K.C., büyük üzüntü içerisinde geldiği ambulansla sınava giremeden geri dönmek zorunda kaldı.