Minik öğrenciler beraber büyüyecekleri fidanlarını toprakla buluşturdu

Refik Saydam İlkokulu öğrencileri, Ağacımla Büyüyorum Projesi kapsamında Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Uluyazı Kampüsü’nde fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü tarafından Çocuk Gelişimi Programı dersi kapsamında düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan ÇAKÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya Şimşek, öğrencilere ağaç dikmenin önemini anlattı. Şimşek’in ardından kürsüye çıkan ÇAKÜ Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Bora İmal ise öğrencilere fidan dikmenin püf noktalarını anlatarak uygulamalı olarak ağaç dikim eğitimi verdi. Konuşmaların ardından ağaç dikim alanına geçen öğrenciler, Ağacımla Büyüyorum Projesi kapsamında beraber büyüyecekleri fidanlarını toprakla buluşturdu. Etkinlik, oluşturulan hatıra fidanlığı önünde toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.