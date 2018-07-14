Program Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde konuşma yapan Kaya, DEAŞ ve FETÖ gruplarının nasıl dini kullanarak dünya içerisinde istismara yol açtıklarını anlattı.Dine karşı zararlı gruplar karşısında kendilerine büyük görev düştüğünü dile getiren Kaya, "Bizler dini anlatan, insanları bilgilendiren kişiler olarak sözümüz geçerlidir. Biz ne söylersek insanlar itibar ediyor. Doğruyu anlattığınıza takdirde İslam’daki bazı kavramlar toplumumuz tarafından iyi algılandığı sürece bu tür olayların önüne geçilmiş olunacaktır. Bizler doğru bilgiyi her zaman anlatmalıyız" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tüm illerde büyük gayret gösterdiğini dile getiren İl Müftüsü Bürhan Keleş ise, "15 Temmuz gibi tekrar o kara geceleri yaşamamız adına toplum üzerinde en etkili olan Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’mız var. Bu kurumlarımızla vatandaşı doğru şekilde bilgilendirmeliyiz" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı Lokman Arslan ise şunları söyledi:"Karanlık emellerine ulaşmak için her türlü yolu mübah gören, insanların dini duygu ve heyecanlarını istismar eden, dinimizin temel değerlerini ve kavramlarını tahrip eden bir örgüt, asla dini cemaat olarak nitelendirilemez."

100. Yıl Kültür Merkezi’nde yapılan programa Diyanet İşleri Başkanlığı Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı Lokman Arslan, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya, Ankara Keçiören Müftülüğü Başvaizesi Ayşe Sarı, İl Müftüsü Bürhan Keleş ile müftülük çalışanları katıldı.