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28 Haziran 2018 09:59

Normal doğum yapamayan iki kediye acil operasyon

Çankırı Belediyesi, doğum yapamayan iki kedinin hayatını kurtardı.

Normal doğum yapamayan iki kediye acil operasyon

28 Haziran 2018 09:59


İki gün boyunca doğum yapamayan iki sokak kedisi belediye veteriner hekimi tarafından acilen operasyona alındı. Kedilerden birinin yavrularının anne karnında öldüğü tespit edilirken, diğer kedi ise zorunlu sezaryen sonrasında üç yavrusuna kavuştu. Anne kedilerin ve yavruların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Çankırı’da zor durumda kalan sokak hayvanlarının imdadına Çankırı Belediyesi yetişti. Mobil ambulans ile sokak hayvanlarının bakım, teşhis ve tedavilerine hız kazandıran belediye, bu kez doğum yapamayan kediler için seferber oldu. Belediyenin veteriner hekimi tarafından acilen operasyona alınan kedilerden birinin rahminde sıkışan ölü yavruları operasyonla alınırken diğer kedi de sezaryen ile doğum yaptırılarak yavrularına kavuşturuldu. Kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, “Doğum yapamayan kediler vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine veteriner hekimimiz tarafından merkezimize alındı ve operasyonla müdahale edildi. Bizim hizmet anlayışımız her canlının iyi ve kötü tüm koşullarında yanında olabilmek üzerine kurulu” dedi.




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