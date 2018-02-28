Öğrencilerden Afrin’deki Mehmetçiğe destek

Bir alışveriş merkezinde öğrencilerin "vatan sevgisi" temasıyla yaptıkları, kodlanmış tank maketi, Mehmetçiğe mektuplar, fayans üzerine işlenen resimler, tuval çalışmaları ve yazdıkları şiirler halkla buluştu. Serginin açılışına katılan Belediye Başkanı İrfan Dinç, çocuklara milli ve manevi duyguların işlenmesi gerektiğinin önemine değinerek çocukların eserleri ile açılan serginin gurur verici olduğunu belirtti.

Türkiye’nin tarihin en keskin virajlarından birisinde olduğunu belirten Dinç, "Haçlı sürülerinin ittifakı ile yapılan planların ve haritaların milletimizin el birliği ile yırtıldığı günleri yaşıyoruz. Milletimizin daha fazla birlik ve beraberliğiyle büyüklerimizin duasıyla başta liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın başkomutanlığında Mehmetçiğimizle destanlar yazmak suretiyle inşallah başarıya ulaşacağız" dedi.

Çocuk Akademisinde eğitim gören öğrenciler, Afrin’deki askerlere destek vermek ve onlara seslerini duyurabilmek için yazdıkları şiirlerin ve yaptıkları resimlerin sergilenmesinden memnun kaldıklarını belirtti.

Serginin açılışına İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş’ın eşi Seval Aktaş, Belediye Başkanı İrfan Dinç’in eşi Zeynep Perihan Dinç, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.